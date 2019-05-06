Более 50 человек эвакуировали из горящей девятиэтажки на Ставрополье

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Более 50 человек эвакуировали из горящей девятиэтажки на Ставрополье

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Фото: © ГУ МЧС РФ

Более 50 человек были эвакуированы из жилой девятиэтажки в городе Железногорске Ставропольского края. По предварительной информации, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По информации спасателей, в 03:40 (совпадает с мск) на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Энгельса, 43. Огонь распространился по помещениям первого и второго этажей, общая площадь пожара составила 100 кв. м.

К тушению были привлечены 15 человек и семь единиц техники, в 4:55 пожар был локализован. Причины возгорания не сообщаются.

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