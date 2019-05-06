Один из кандидатов досрочно назвал себя победителем на выборах президента Панамы

Глава избирательного суда страны в свою очередь отметил, что не готов назвать фамилию нового лидера, пока результаты не станут необратимыми.

Кандидат Лаурентино Кортисо от Революционно-демократической партии объявил себя победителем выборов президента Панамы, несмотря на весьма небольшой разрыв с ближайшим преследователем — кандидатом от партии "Демократическая перемена" Ромуло Ру.

Согласно последним данным, после подсчёта 93,91% голосов за Кортисо отдали 33,01% голосов, а за Ру — 31,08%. На третьем месте — независимый кандидат Рикардо Ломбана с 19,47%.

— Я доволен. Победа, мы победили. То, что мы должны теперь сделать, — это объединить силы, — сказал Кортисо в эфире канала Telemetro.

При этом глава избирательного суда Панамы Эриберто Араус заявил, что не готов назвать фамилию победителя, пока результаты не станут необратимыми. Сейчас разрыв между двумя лидерами гонки составляет 1,93%.

В Панаме выборы президента проходят в один тур, побеждает кандидат, который набрал простое большинство голосов. В выборах участвовали почти 73% граждан, имевших право голоса.

66-летний Кортисо ранее занимал пост главы Министерства развития сельского хозяйства Панамы, был главой Нацассамблеи страны и депутатом. Одним из главных пунктов его предвыборной программы стала борьба с коррупцией. Он обещал также реформировать конституцию и уделить внимание социальным проблемам государства.