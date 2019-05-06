Москалькова выразила соболезнования по поводу трагедии в Шереметьево

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила свои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в аэропорту Шереметьево, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
— Страшная катастрофа унесла жизни 41 нашего соотечественника... Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Скорбные дни... — написала она в "Инстаграме".
Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" запросил посадку вскоре после вылета из аэропорта Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить машину на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
Все подробности — в текстовой трансляции Лайфа.
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