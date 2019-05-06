В Туве задержан последний из девяти сбежавших арестантов

Полиция задержала последнего из девяти арестантов, которые 14 апреля сбежали из изолятора в Туве, говорится на сайте МВД России.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1987 г.р., осуждённого ранее по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой" и сбежавшего из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя МВД, преступник был обнаружен по улице Ленина в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района и доставлен в полицию.

Побег произошёл 14 апреля. Два преступника напали на дежурного и несколько раз ударили его ножом, после чего открыли другие камеры. Пострадавший полицейский был госпитализирован.