Около 400 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Южной Корее

Акция "Бессмертный полк" уже в третий раз прошла в южнокорейском Пусане, в этом году с фотографиями в руках на улицы вышло около 400 человек. Об этом сообщил консул РФ в городе Роман Быков.

В приветственном слове дипломат поблагодарил пришедших за сохранение памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны и передачу памяти потомкам. По его словам, шествие объединило потомков ветеранов не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.

Колонна прошла вдоль городской набережной к парку, на сцене которого состоялся концерт "Они сражались за Родину", организованный Русской гимназией в Пусане и русскоязычной общиной.

Всех гостей угощали приготовленной на полевой кухне гречневой кашей, а завершилось мероприятие хоровым исполнением песни "Замыкая круг".

Ранее акция "Бессмертный полк" прошла на Канарских островах.