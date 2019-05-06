Венесуэла призвала власти США к диалогу

Министерство иностранных дел Венесуэлы призвало власти США к диалогу и уважению международных прав. Об этом в ведомстве рассказали по итогам встречи глав дипведомств РФ и Венесуэлы.

В министерстве отметили, что этот момент необходимо использовать для диалога здравого смысла.

Кроме того, в Каракасе подчеркнули, что некоторые американские советники в вопросах безопасности могут привести Вашингтон "в лабиринт без выхода".

Отметим, что события, происходящие в Венесуэле, стали настоящим испытанием на прочность для взаимоотношений президента США Дональда Трампа с членами его собственной администрации.