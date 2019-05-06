На заповедник в Хакасии перекинулся крупный степной пожар

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На заповедник в Хакасии перекинулся крупный степной пожар

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Фото: © Правительство Республики Хакасия

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Степные пожары в Усть-Абаканском районе Хакасии перекинулись на лесную часть заповедника "Хакасский". Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Пал травы перекинулся на лесную территорию заповедника. Степной пожар был зафиксирован на участке "Чазы". Его общая протяжённость по фронту составила около 12 километров, — говорится в сообщении.

На место были отправлены две единицы техники и 11 человек, очаг возгорания был потушен, но ликвидация огня продолжается, поскольку он представляет опасность для заповедника.

На место вылетел глава Хакасии Валентин Коновалов вместе с министром природных ресурсов и экологии, а также сотрудников Авиалесоохраны. Ущерб от огня подсчитывается.

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