Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе

По словам пилота, диспетчеры оказали экипажу необходимую помощь, задавая курс для вывода на полосу.

Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.

— Взлёт был в 18:02. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход борта в минимальный режим — режим прямого управления. И не через компьютер, как обычно, а напрямую. Аварийный режим. Удалось восстановить связь через аварийную частоту на радиостанции. И она была кратковременная и прерывистая. После включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала, — поделился Евдокимов.

По его словам, диспетчеры оказали необходимую помощь, задавая курс для вывода на полосу. Скорость для посадки, как отметил пилот, была обычной: "К земле подходили плавно, с уменьшением вертикальной скорости". После полной остановки была объявлена аварийная эвакуация.

— Сначала второй пилот вышел из кабины, потом я. Сразу на улицу я не смотрел — есть пожарные, нет... Машина пожарных уже была. В воздухе у нас не было пламени. Пожар начался уже после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, думаю, в этом. Баки полные, — подчеркнул командир воздушного судна.

Он отметил, что посадка с полными баками была выполнена согласно соответствующей процедуре, прописанной в оперативном сборнике экипажа.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить машину на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф публиковал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.