В результате пожара в девятиэтажке на Ставрополье пострадало 13 человек

Десять пострадавших при пожаре в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске в Ставропольском крае госпитализированы с различными травмами. Ещё трое направлены на амбулаторное лечение. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В результате пожара, по данным Центральной городской больницы города Железноводска, пострадало 13 человек, из них госпитализированы 10 человек (в том числе 5 детей), 3 человека направлены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал Лайф, пожар в жилом девятиэтажном доме вспыхнул ночью. Более 50 человек были эвакуированы. Площадь горения составила около 100 кв. м.