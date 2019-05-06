В результате пожара в девятиэтажке на Ставрополье пострадало 13 человек

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В результате пожара в девятиэтажке на Ставрополье пострадало 13 человек

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Фото: © ГУ МЧС РФ

Десять пострадавших при пожаре в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске в Ставропольском крае госпитализированы с различными травмами. Ещё трое направлены на амбулаторное лечение. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате пожара, по данным Центральной городской больницы города Железноводска, пострадало 13 человек, из них госпитализированы 10 человек (в том числе 5 детей), 3 человека направлены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал Лайф, пожар в жилом девятиэтажном доме вспыхнул ночью. Более 50 человек были эвакуированы. Площадь горения составила около 100 кв. м.

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