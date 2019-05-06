Спасатели извлекли тела всех погибших с борта сгоревшего самолёта в Шереметьево

Оперативные службы извлекли тела всех погибших пассажиров с борта загоревшегося при посадке лайнера Sukhoi SuperJet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По предварительным данным, большая часть тел была доставлена в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения следственных действий.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся, Лайф публиковал видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.