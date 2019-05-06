На месте авиакатастрофы в Шереметьево найдены чёрные ящики

Спасатели обнаружили два бортовых самописца на месте аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся сразу после приземления в Шереметьево. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на собственные источники в МЧС.

Отметим, ещё два чёрных ящика, которые были установлены в сгоревшей хвостовой части самолёта, обнаружить пока не удалось.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся, Лайф публиковал видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.