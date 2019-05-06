Кожемяко выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

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Кожемяко выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным погибших при страшном пожаре в лайнере "Аэрофлота" в московском аэропорту Шереметьево.

Приношу искренние соболезнования всем семьям погибших при аварийной посадке самолёта, летевшего из Москвы в Мурманск, — написал Кожемяко в "Инстаграме".

Он добавил, что эта трагедия никого не оставила равнодушным.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. По данным СКР, погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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