Стало известно, как пройдёт процедура опознания погибших в катастрофе с SSJ 100

Опознание большинства погибших в авиакатастрофе в Шереметьево будет проводиться с помощью генетической экспертизы. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает РИА "Новости".

— Скорее всего, будет больше генетическая экспертиза проводиться, — заявил собеседник.

По словам источника агентства, опознавать тела будет сложно, так как внутри самолёта был пожар.

Напомним, самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск. Вскоре после вылета лайнер запросил посадку. Приземление было жёстким, и самолёт загорелся, Лайф опубликовал видео пожара из салона лайнера. По данным Следственного комитета РФ, из 78 находившихся на борту человек погиб 41. На месте авиакатастрофы были найдены два чёрных ящика из четырёх.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.