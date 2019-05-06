СМИ сообщили о состоянии чёрных ящиков, найденных в Шереметьево

Найденные на месте трагедии в московском аэропорту Шереметьево бортовые самописцы лайнера Sukhoi Superjet 100 находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

— Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца — речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки, — заявил собеседник агентства.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся, Лайф публиковал видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.