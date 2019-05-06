В Москве с 7 по 9 мая ограничат движение транспорта

В Москве из-за масштабных мероприятий по случаю Дня Победы с 7 по 9 мая перекроют движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Утром 8 мая для проезда автомобилей будет закрыт участок Солнцевского проспекта, а с 12 до 13 часов от Хордового до Орехового проезда будет перекрыта часть улицы Мусы Джалиля. С 12:00 до 12:40 будет перекрыто движение на улице Малышева и на улице Юных Ленинцев.

9 мая с 10:30 до 22:00 будет частично перекрыто движение на улице Богданова, а с 13:30 до 15:00 — на Солнцевском проспекте.

Также 9 мая перекрытия будут действовать на Волхонке и улице Скульптора Мухиной, на площади Тверская Застава, на Большой Декабрьской улице и улице Сергея Макеева, на Салтыковской улице, Белозерской улице и в Подушкинском переулке.

Ограничение движения и перекрытие дорог коснутся и жителей ТиНАО. В Новомосковском административном округе они будут действовать 7, 8 и 9 мая на ряде улиц.

Ранее Лайф сообщал, что следить за порядком на мероприятиях, посвящённых Дню Победы, будут 37 тысяч сотрудников Росгвардии.