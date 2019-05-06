Израильские военные подтвердили, что заключили перемирие с палестинцами

Они объявили, что снимают все ограничения, введённые для населения южной части страны в связи с обстрелами Палестины.

Армия Израиля подтверждает сообщения телеканалов сектора Газа о достижении компромисса обеими сторонами конфликта и о режиме прекращения огня после почти двух суток обмена ударами.

— С 7:00 (совпадает с мск) все ограничения, введённые Службой тыла, отменяются, — объявили израильские военные.

Ограничения, о которых говорится в сообщении, действовали (в радиусе 40 км от палестинского залива) для приграничных с сектором Газа районов, они касались проведения мероприятий и занятий в школах.

Напомним, конфликт в секторе Газа обострился 4 мая, с тех пор по территории Израиля было выпущено более 600 ракет, около 150 из которых были сбиты системой ПВО "Железный купол".

В результате обстрелов погибло четверо израильтян, ещё несколько ранены. Израильская армия ответила на это массированным ударом по более чем 300 объектам, принадлежащим группировке ХАМАС, в результате погибло как минимум девять палестинцев.