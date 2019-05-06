Названы регионы России, жители которых больше остальных любят сахар

Липецкая и Курская области стали лидерами среди регионов России по употреблению сахара населением. С данными Росстата ознакомился RT.
Отмечается, что там в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого песка. На один килограмм меньше употребляют в Тамбовской области. В пятёрку "лидеров" также вошли Воронежская область и Краснодарский край.
Меньше всего сахар употребляют в Туве, Калмыкии, Чувашии и Красноярском крае. Добавим, что средний показатель потребления по стране находится на отметке 39 кг. За последние годы этот показатель изменялся незначительно.
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