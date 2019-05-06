Мосийчук призвал украинцев помолиться за погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Депутат украинского парламента отметил, что эта трагедия не может быть поводом для смеха или юмора.

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук призвал украинцев помолиться за души погибших при авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево.

— Не вижу никаких поводов смеяться или радоваться по поводу пожара самолёта в Шереметьево, где погиб 41 человек. Мы не знаем, кто эти люди, и глумиться над их смертью может только законченный идиот, — написал Мосийчук на своей странице в "Фейсбуке", призвав сограждан помолиться "за души погибших".

Напомним, самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск. Вскоре после вылета лайнер запросил посадку. Приземление было жёстким, и самолёт загорелся. Лайф опубликовал видео пожара из салона лайнера. По данным Следственного комитета РФ, из 78 находившихся на борту человек погиб 41. Специалисты уже нашли на месте трагедии два чёрных ящика из четырёх.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.