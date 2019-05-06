Емельяненко рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что пока не планирует баллотироваться на пост президента России после окончания карьеры.

— Планирую ли баллотироваться в президенты России, когда закончу карьеру? Владимир Владимирович, похоже, хорошо себя чувствует, так что пока нет, — заявил спортсмен.

С 2007 года Емельяненко является членом партии "Единая Россия" и был доверенным лицом Владимира Путина во время предвыборной кампании.

Знаменитый боец провёл на профессиональном ринге 45 боёв, в 38 из которых одержал победу. Продолжение своей карьеры Фёдор Емельяненко планирует обсудить с президентом Bellator Скоттом Кокером.