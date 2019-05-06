В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево

В ведомстве подчеркнули, что пациентам в полном объёме оказывают всю необходимую помощь.

После авиакатастрофы в Шереметьево госпитализированы девять пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения России.

— Из них двое в тяжёлом состоянии и двое в средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России, — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется, четверо пострадавших были доставлены в НИИ Склифосовского. Из них один находится в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

Кроме того, один из пассажиров, состояние которого оценивается как среднетяжёлое, был направлен в медицинский центр Федерального медико-биологического агентства.

В Минздраве подчеркнули, что пациентам в полном объёме оказывают всю необходимую помощь. Лично осмотреть пострадавших рейса Москва — Мурманск планирует глава ведомства Вероника Скворцова.

Напомним, самолёт авиакомпании "Аэрофлот" запросил посадку вскоре после вылета из Москвы в Мурманск. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся, Лайф опубликовал видео пожара из салона самолёта. По данным Следственного комитета РФ, из 78 находившихся на борту человек погиб 41. На месте авиакатастрофы были найдены два чёрных ящика из четырёх. Опознание большинства погибших проведут с помощью генетической экспертизы.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.