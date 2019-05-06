СМИ: UTair практически перестала обслуживать долги по кредитам

Речь идёт о сумме в 2–3 миллиарда рублей. Перевозчик уже попросил списать часть его долгов.

Авиакомпания UTair практически полностью перестала обслуживать долги по кредитам перед банками. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Сейчас компания имеет два кредита сроком на семь лет: на 15,4 миллиарда рублей от синдиката из 11 банков и на 17,4 миллиарда рублей от Сбербанка. При этом речь идёт о задолженности по процентам, которая составляет около 2–3 миллиардов рублей. Издание делает вывод, что перевозчик, таким образом, почти прекратил обслуживание долгов.

UTair ранее делала предложение с просьбой списать синдицированный кредит на 23,7 миллиарда рублей, который был выдан сроком на 12 лет, а также списать 50% долга по займу на сумму 15,4 миллиарда рублей.

По данным издания, банки имеют на этот счёт своё предложение, которое будет сделано компании после майских праздников. В их случае речь о списании задолженности не идёт.

Ранее стало известно, что авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов. Перевозчик опроверг данную информацию. Лайф разобрался, что происходит сейчас в авиакомпании.