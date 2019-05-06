СК возбудил дело по факту гибели трёх человек на заводе в Пермском крае

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх рабочих на территории завода в городе Березники. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Также уточняется, что в результате хлопка пострадал один из сотрудников предприятия, он был госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи, они допрашивают свидетелей случившегося.

Как ранее писал Лайф, ЧП на заводе "Азот" произошло при механическом вскрытии ёмкости с остатками аммиака.