Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

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Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

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Фото: © Википедия

ЧП произошло на рейсе авиакомпании NordStar, следующем из Красноярска в Норильск. Во время посадки Boeing-737 с сотней пассажиров на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщают местные СМИ. В результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что в аэропорту Норильска со вчерашнего дня наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. В городе действует штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра и метели за последние шесть часов были задержаны и отменены 15 рейсов, а на дороге в аэропорт Норильска по решению Госавтоинспекции введён запрет на движение всех видов автотранспорта, кроме технологического.

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