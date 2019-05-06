Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

ЧП произошло на рейсе авиакомпании NordStar, следующем из Красноярска в Норильск. Во время посадки Boeing-737 с сотней пассажиров на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщают местные СМИ. В результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что в аэропорту Норильска со вчерашнего дня наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. В городе действует штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра и метели за последние шесть часов были задержаны и отменены 15 рейсов, а на дороге в аэропорт Норильска по решению Госавтоинспекции введён запрет на движение всех видов автотранспорта, кроме технологического.