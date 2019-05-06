Команда Зеленского настаивает на проведении церемонии инаугурации 19 мая

Руководитель Украинского института национальной памяти ранее раскритиковал избранного президента Незалежной, поскольку дата инаугурации выпадает на День памяти жертв политических репрессий.

Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая, как это было запланировано изначально, вне зависимости от критики. Об этом сообщил советник Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус. Он пояснил, что совпадение даты церемонии с Днём памяти жертв политических репрессий не может стать препятствием для вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

— В прошлом году празднование дня Европы на Украине растянулось на 18–20 мая. Никто из сегодняшних морализаторов не был замечен в попытках остановить празднования и музыкальные концерты. Никаких фейсбук-постов, никаких заявлений. А вот для процедуры демократической смены президента им этот день плохой, — написал Андрей Герус на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщал Лайф, дату 19 мая для инаугурации предложил один из депутатов Верховной рады. Позже и сам Зеленский предложил провести в этот день церемонию и отметил, что надо поскорее приступать к работе. Однако окончательная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского будет определена 14 мая на заседании Верховной рады.

В то же время руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против проведения инаугурации 19 мая. Он объяснил, что эта дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днём памяти жертв политических репрессий.