В зданиях Москвы отключают отопление

Московская объединённая энергетическая компания в соответствии с распоряжением правительства столицы с 6 мая переводит систему теплоснабжения в летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Пассивный режим отопления предполагает поэтапное отключение теплоснабжения в течение трёх дней более чем в 70 тыс. зданий, в числе которых — около 33 тыс. жилых домов.
В пресс-службе компании напомнили, что решение о завершении отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура сохраняется выше отметки в 8 градусов.
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