В зданиях Москвы отключают отопление

МОЭК с 6 мая приступает к переводу системы теплоснабжения в летний режим работы.

Московская объединённая энергетическая компания в соответствии с распоряжением правительства столицы с 6 мая переводит систему теплоснабжения в летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пассивный режим отопления предполагает поэтапное отключение теплоснабжения в течение трёх дней более чем в 70 тыс. зданий, в числе которых — около 33 тыс. жилых домов.

В пресс-службе компании напомнили, что решение о завершении отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура сохраняется выше отметки в 8 градусов.