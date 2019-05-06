Врачи скорой спасли рождённую дома малышку, у которой остановилось сердце

Мама девочки согласилась на госпитализацию после того, как у неё усилилось кровотечение.

В Москве бригада скорой помощи спасла новорождённую малышку, появившуюся на свет в домашних условиях, после остановки сердца. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения сообщает агентство "Москва".

Как уточняется, 24-летняя мама девочки рожала дома в третий раз. Врачи бригады скорой помощи рассказали, что ребёнок появился на свет за 40–50 минут до того, как муж пациентки вызвал медиков.

К приезду врачей роженица была в удовлетворительном состоянии, а новорождённая малышка — в тяжёлом. Специалисты начали реанимировать ребёнка и вызвали специализированную педиатрическую бригаду.

— У новорождённой вдруг произошла остановка сердца, однако вовремя прибывшие врачи-педиатры смогли восстановить жизнедеятельность маленькой пациентки, — пояснили в пресс-службе.

У мамы малышки к тому моменту началось кровотечение. Изначально девушка категорически отказывалась ехать в больницу, но, когда кровотечение усилилось, она согласилась на экстренную госпитализацию. Новорождённую также отвезли в больницу.

Сейчас мама и малышка находятся под пристальным наблюдением врачей, их состояние не вызывает опасений.

В Депздраве подчеркнули, что домашние роды могли привести к трагедии, и призвали находящихся на последних месяцах беременности женщин заблаговременно обращаться за медицинской помощью в родильные дома.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве женщина родила сына прямо в машине скорой помощи.