Путин отметил созидательную работу движения "Волонтёры Победы"

Российский лидер также оценил конкурс "Послы Победы", добавив, что форум объединяет энергичных, неравнодушных людей.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного конкурса "Послы Победы". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Важно, что форум укрепляет свой авторитет, благородными целями и задачами объединяет энергичных, неравнодушных людей из многих регионов страны и зарубежных государств. Тех, кто искренне любит Родину, гордится ратной славой отцов и дедов, стремится внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, — отмечается в послании.

В этой связи глава государства отметил большую созидательную работу движения "Волонтёры Победы", добровольцы которого активно участвуют в реализации масштабных патриотических проектов, таких как "Бессмертный полк".

— Уверен, что с таким позитивным настроем, горячим желанием быть полезным своей стране, людям вы непременно добьётесь намеченных целей, — подчеркнул Путин, пожелав участникам успехов и удачи.