В Бурятии два горняка насмерть разбились при падении в шахту

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В Бурятии два горняка насмерть разбились при падении в шахту

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Фото: © Pixabay

В Бурятии двое рабочих, имеющих многолетний стаж работы, погибли при падении в восходящий канал в шахте. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

2 мая они заступили в ночную смену. Около полуночи коллеги заметили их отсутствие. В ходе поисков тела проходчиков были обнаружены в восходящем канале, который был проложен между двумя горизонтами и имел протяжённость более 40 метров, — говорится в сообщении.

На предприятии ведётся расследование. СК предстоит выяснить истинную причину произошедшей трагедии: было ли падение в канал связано с незакрытым люком или с чем-то иным.

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