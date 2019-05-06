Россиянам обещают до 50 падающих звёзд в час в ночь на 7 мая

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Россиянам обещают до 50 падающих звёзд в час в ночь на 7 мая

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Фото: © Официальный сайт мэра и Правительства Москвы

В ночь с 6 на 7 мая будет пик активности второго весеннего звёздного дождя — Майских Акварид. Жители России смогут увидеть до 50 падающих звёзд в час, сообщили астрономы Московского планетария.

Как отмечается, наблюдать за красивым и богатым метеорным потоком лучше всего вдали от городских огней в предрассветные часы.

Астрономы уточнили, что в 2019 году условия наблюдения Майских Акварид в средних широтах благоприятны.

Первый весенний звездопад россияне наблюдали во второй половине апреля.

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