Игрок "Что? Где? Когда?" рассказал, как спасся из горящего SSJ-100

Михаил Савченко, капитан мурманской команды "Норманны", опроверг информацию о своём тяжёлом состоянии.

Игрок "Что? Где? Когда?" и капитан команды "Норманны" Михаил Савченко, находившийся на борту злополучного самолёта Sukhoi Superjet 100, опроверг ранее поступившие данные о своих травмах. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

— Ребят, со мной всё хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва — Мурманск, 17:50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования семьям погибших, — пишет Савченко.

Также он добавляет, что его фамилия в списке раненых — или фейк, или ошибка.

Как ранее писал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить машину на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.