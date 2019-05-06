Синоптики предупредили о грозах и порывах ветра в Москве на 9 Мая

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Синоптики предупредили о грозах и порывах ветра в Москве на 9 Мая

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 9 мая в российской столице ожидаются гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает агентство "Москва".

Вильфанд отметил, что температура воздуха в Москве составит от 19 до 24 градусов тепла.

Синоптик подчеркнул, что из-за неустойчивой погоды прогноз на День Победы будет корректироваться.

Ранее сообщалось, что на этой неделе москвичей и гостей столицы ждут "температурные качели".

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