В Луганске начался приём заявлений на получение российского гражданства

В Луганске открылся первый в ЛНР пункт по приёму документов от жителей, желающих получить гражданство России. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Как рассказал замминистра МВД ЛНР Михаил Параскеев, в пункте можно не только подать документы, но и получить консультацию. Её оказывают тем гражданам, у которых пока нет необходимых для подачи заявления документов.

— Граждане, которые уже имеют необходимые документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства, — пояснил Параскеев.

В ДНР приём документов, необходимых для получения гражданства России, начался 3 мая.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения глава государства назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. 1 мая Путин упростил получение гражданства РФ для ряда категорий украинцев.