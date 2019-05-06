Опрос показал, сколько россиян ежедневно пользуется Интернетом

По данным опроса ВЦИОМа, 69% россиян ежедневно выходят в Интернет. При этом 84% опрошенных пользуются Сетью с различной периодичностью.

Наиболее активными пользователями оказалась молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет — 99% респондентов именно этой возрастной группы ежедневно пользуются Интернетом. Также активно выходят в Сеть высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (73%) жители столиц и городов-миллионников.

При этом 74% опрошенных проводят в Интернете более четырёх часов ежедневно, тогда как четверть респондентов — менее.