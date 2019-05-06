Депутата Резника вновь заподозрили в употреблении наркотиков — видео

Народного избранника и ранее снимали на видео за курением неизвестных веществ, при этом сам депутат отказался сдавать анализы, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес.

Пользователи соцсетей в очередной раз выложили видео, на котором запечатлён депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник за странным занятием. На кадрах видно, что народный избранник, находясь в безлюдном месте, что-то активно пережёвывает, после чего начинает скручивать папиросу. Как предположили пользователи, происходящее похоже на то, что Резник употребляет наркотические вещества.

Отметим, что это далеко не первое подобное видео, вызвавшее немало вопросов. Ранее в Сети появился видеоролик, где Резник был снят за абсолютно аналогичным занятием. При этом он одновременно курил сигарету, из-за чего пользователи и начали предполагать, что в скрученных папиросах у депутата далеко не табак.

После первых публикаций Максим Резник стал категорически отрицать факт употребления запрещённых веществ. В то же время на своей странице в "Фейсбуке" он написал, что не будет сдавать никаких анализов, которые могли бы подтвердить его слова.