Лётчик-испытатель оценил действия экипажа при катастрофе в Шереметьево

Вадим Базыкин назвал чудом, что в этой авиакатастрофе есть выжившие. По его мнению, это заслуга кабинного экипажа.

Заслуженный пилот России, лётчик-испытатель Вадим Базыкин в беседе с Лайфом прокомментировал катастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево и отметил грамотную работу членов экипажа.

По его словам, то, что пожар случился именно после приземления самолёта, является принципиальной деталью, которая может говорить о разных причинах трагедии, в том числе и о попадании шасси в топливный бак и его последующем разрушении.

— Как действовал кабинный экипаж? Я видел, что это герои. Как действовали пилоты — пока невозможно определить. Это будет понятно после того, как расшифруют именно речевой информатор. Но то, что они не растерялись и выполняли все необходимые процедуры, говорит о том, что они действительно работали, — отметил Базыкин.

По его мнению, у самолёта во время посадки началось разрушение топливного бака, в результате чего и случился пожар. Произойти это могло из-за попадания стойки шасси в бак, однако Базыкин призвал не спешить делать выводы.

Лётчик отметил, что привести к трагедии действительно могло попадание молнии. Факт того, что в трагедии удалось кому-то выжить, является чудом, а также свидетельством героической работы кабинного экипажа, выразил мнение собеседник портала.

— Не дай бог, если кто-то потянулся из пассажиров за сумкой своей, что тормозит спасательную операцию. Если сейчас выяснится, что кто-то так делал — это настоящее предательство, — добавил Базыкин.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.