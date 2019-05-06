Дитрих возглавил правкомиссию для помощи пострадавшим в катастрофе с SSJ-100

По поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева Евгений Дитрих возглавил правительственную комиссию для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолёта "Аэрофлота". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Евгений Дитрих проинформировал председателя правительства о ходе работы правкомиссии, сообщив о том, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы будут осуществляться по линии авиакомпании "Аэрофлот", страховых компаний и регионов РФ.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.