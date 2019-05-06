В Челябинске девушка и ребёнок выпали из маршрутки прямо на ходу

В Челябинске девушка и ребёнок выпали из салона маршрутного такси, у которого во время движения открылась дверь. Об этом сообщило городское Управление ГИБДД России.

По данным ведомства, пассажиры выпали из маршрутки во время поворота. Пострадавшая девушка была госпитализирована, девочке 2016 года рождения рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту случившегося проводится административное расследование.

Ранее Лайф сообщал, что в Новокузнецке мать и ребёнок-инвалид выпали из маршрутки, когда водитель тронулся с места, не заметив их.