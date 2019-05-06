Риелтор назвал стоимость квартир в "доме Зеленского" в Крыму

Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в крымском посёлке Ливадия, где в 2013 году приобрела пентхаус супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена, продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на местного риелтора сообщает РИА "Новости".

По словам специалиста, площадь выставленных на продажу квартир составляет от 50 до 200 квадратных метров. Квартиры супругов Зеленских в продаже нет.

Жители посёлка рассказали агентству, что давно не видели Зеленских в Ливадии.

Пятиэтажный жилой комплекс "Император" с паркингом находится на закрытой территории и имеет собственный пляж. На крыше дома есть подогреваемый бассейн и солярий.

Как ранее сообщал Лайф, Елена Зеленская приобрела трёхкомнатный пентхаус в Крыму почти за $164 тысячи.