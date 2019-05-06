Сгоревший "Суперджет" до сих пор не убрали с полосы в Шереметьево

Пассажир рейса Санкт-Петербург — Москва, совершившего посадку в Шереметьево менее получаса назад, снял сгоревший "Суперджет" на ВПП. Судя по всему, аварийный лайнер до сих пор не загнали в ангар и его могут видеть вылетающие и прибывающие пассажиры.
— Выглядит это всё ужасно, — признаётся пользователь Twitter Андрей Зеленкин.
Сухой до сих пор на полосе в Шереметьево. Выглядит это все ужасно pic.twitter.com/L3VRjUAyK0— Andrey ✈ Zelenkin (@Dandy_gr) 6 мая 2019 г.
Напомним, во время пожара на борту SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Лайнер, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку и после этого загорелся.
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