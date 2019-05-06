Путину продолжают докладывать о катастрофе в Шереметьево

Президент России Владимир Путин продолжает получать доклады и контролировать ситуацию вокруг трагедии самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня Путин в рабочем режиме продолжает получать доклады о том, что происходит в этой области, — отметил Песков.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе, а также дал распоряжение о проведении тщательного расследования трагедии в Шереметьево.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.