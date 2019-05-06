Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом

Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова госпитализировали с острым аппендицитом. Об этом 6 мая сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
— Губернатор Дмитрий Владимирович госпитализирован с острым аппендицитом, операция прошла успешно, — сказал он.
Известно, что Овсянников находится в Первой городской больнице им. Н.И. Пирогова.
Заместитель губернатора Илья Пономарёв в беседе с журналистами заявил, что медики сделают всё возможное, чтобы Овсянников принял участие в мероприятиях 9 Мая.
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