Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом

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Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом

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Фото: © Instagram/ovsyannikov_92

Дмитрия Овсянникова забрали в больницу на операцию, которая, по словам директора депздрава города, прошла успешно.

Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова госпитализировали с острым аппендицитом. Об этом 6 мая сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

Губернатор Дмитрий Владимирович госпитализирован с острым аппендицитом, операция прошла успешно, — сказал он.

Известно, что Овсянников находится в Первой городской больнице им. Н.И. Пирогова.

Заместитель губернатора Илья Пономарёв в беседе с журналистами заявил, что медики сделают всё возможное, чтобы Овсянников принял участие в мероприятиях 9 Мая.

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