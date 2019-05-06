В Кремле остались довольны работой Бабича как посла в Белоруссии

Кремль остался доволен работой бывшего посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отказался комментировать слухи о возможном назначении Бабича на пост советника президента по Донбассу.

— Мы не анонсируем кадровые решения президента. Если и когда последуют, если и когда будут подписаны указы президента, мы незамедлительно проинформируем, — отметил Песков.

Напомним, Михаил Бабич был назначен послом РФ в Белоруссии в августе 2018 года. 30 апреля указом президента России Владимира Путина он был освобождён от занимаемой должности. Новым послом РФ в Белоруссии стал Дмитрий Мезенцев.