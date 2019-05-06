Песков заявил, что запрет на полёты SSJ-100 – не прерогатива президента

По словам официального представителя Кремля, такое решение могут принимать только авиационные органы РФ и лишь на основании итогов расследования причин трагедии в Шереметьево.

Президент России Владимир Путин не будет принимать решений по приостановке или продолжению полётов самолётов Sukhoi Superjet 100 после ЧП с одной из этих моделей в аэропорту Шереметьево, где погиб 41 человек. Данное решение — не прерогатива Кремля, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это не прерогатива президента — принимать решения в пользу приостановки или продолжения полётов самолётов той или иной модели или той или иной марки. Это могут делать только специалисты и специальные авиационные органы Российской Федерации. Мы с вами знаем, что пока каких-либо решений на этот счёт не принималось, — заявил Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля добавил, что необходимо дождаться официальных заключений следствия, что именно стало причиной катастрофы, прежде чем предлагать какие-либо действия.

Отметим, ранее в Минтрансе сообщили, что не видят пока оснований для приостановки полётов Sukhoi Superjet 100.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.