На Украине автомобиль с туристами упал в реку, есть пропавшие без вести

В Ивано-Франковской области грузовой автомобиль с туристами упал в реку с высоты около 40 метров. 17 человек спаслись, судьба ещё шести остаётся неизвестной, сообщает пресс-служба МВД Украины.
На месте происшествия работают спасатели и спецтехника, ведутся поисковые работы.
На Івано-Франківщині вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку з висоти близько 40 м.— МВС України (@MVS_UA) 6 мая 2019 г.
В автомобілі перебувало 23 особи. 14 осіб врятувались самостійно, 3 осіб врятовано силами ДСНС. Доля 6 осіб залишається невідомою.
Пошукові роботи продовжуються. pic.twitter.com/3DcC8wtU8H
Гражданство спасшихся и пропавших туристов не уточняется.
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