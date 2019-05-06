На Украине автомобиль с туристами упал в реку, есть пропавшие без вести

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На Украине автомобиль с туристами упал в реку, есть пропавшие без вести

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Фото: © Twitter / MVS_UA

В Ивано-Франковской области грузовой автомобиль с туристами упал в реку с высоты около 40 метров. 17 человек спаслись, судьба ещё шести остаётся неизвестной, сообщает пресс-служба МВД Украины.

На месте происшествия работают спасатели и спецтехника, ведутся поисковые работы.

Гражданство спасшихся и пропавших туристов не уточняется.

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