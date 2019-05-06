На Украине автомобиль с туристами упал в реку, есть пропавшие без вести

На Івано-Франківщині вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку з висоти близько 40 м.

В автомобілі перебувало 23 особи. 14 осіб врятувались самостійно, 3 осіб врятовано силами ДСНС. Доля 6 осіб залишається невідомою.

Пошукові роботи продовжуються. pic.twitter.com/3DcC8wtU8H