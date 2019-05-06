Песков ответил на слова Помпео о ракетных пусках КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал некорректными попытки увязать северокорейские ракетные запуски с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.
— Такая увязка абсолютно некорректна, — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, комментируя заявление государственного секретаря Соединённых Штатов Майка Помпео.
Ранее в интервью телеканалу CBS Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил запустить ракеты после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла во Владивостоке 25 апреля.
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