В Кремле заявили, что наработок по возможной встрече Путина и Трампа нет

Возможная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не планируется. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счёт, — заявил Песков, отвечая на вопрос о деталях возможной встречи лидеров двух стран после их телефонного разговора.

Напомним, 3 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который продолжался полтора часа. Президент США назвал переговоры продуктивными и заявил о намерении Вашингтона "много торговать" с Россией.