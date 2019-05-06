Умерла американская актриса Барбара Перри

Американская актриса Барбара Перри умерла 5 мая, ей было 97 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
По словам представителя семьи Дэвида Ван Дойзена, артистка скончалась естественной смертью в своём доме в Голливуде.
Барбара Перри родилась 22 июня 1921 года в городе Норфолке (Великобритания). За свою карьеру она сыграла во множестве кинолент, но наибольшую известность ей принесло участие в съёмках телепередачи "Шоу Дика Ван Дайка", в котором она исполнила роль жены одного из главных героев — Мориса Соррелля.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени