Умерла американская актриса Барбара Перри

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Умерла американская актриса Барбара Перри

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Фото: © twitter.com / Entre Séries

Она прославилась благодаря ролям в фильмах "Шоковый коридор", "Обнажённый поцелуй", "Отец невесты", а также съёмкам в передаче "Шоу Дика Ван Дайка", сериалах "Моя жена меня приворожила" и "Квантовый скачок".

Американская актриса Барбара Перри умерла 5 мая, ей было 97 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По словам представителя семьи Дэвида Ван Дойзена, артистка скончалась естественной смертью в своём доме в Голливуде.

Барбара Перри родилась 22 июня 1921 года в городе Норфолке (Великобритания). За свою карьеру она сыграла во множестве кинолент, но наибольшую известность ей принесло участие в съёмках телепередачи "Шоу Дика Ван Дайка", в котором она исполнила роль жены одного из главных героев — Мориса Соррелля.

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