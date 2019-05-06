В Кремле не обсуждался вопрос о возможном трауре после трагедии в Шереметьево

В связи с авиакатастрофой рейса, который направлялся в Мурманскую область, власти региона объявили у себя трёхдневный траур.

У Кремля нет данных о возможном объявлении траура на территории всей России после авиакатастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, в настоящий момент я не располагаю информацией о том, чтобы это обсуждалось, — заявил Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность введения общенационального траура в связи с трагедией.

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что президент России в рабочем режиме получает всю информацию о произошедшем, так что никаких особых совещаний по катастрофе не запланировано.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.