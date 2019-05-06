В Кремле нет чёткого понимания позиции США по СНВ-3

При этом Москва по-прежнему готова к переговорам в том формате, который будет возможен.

В Кремле нет чёткого понимания позиции США по вопросу продления договора СНВ-3 (о стратегических наступательных вооружениях). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно выступал за продление договора, однако работа в этом ключе невозможна без определения позиции США.

— Эта тема, собственно, затрагивалась и в ходе недавнего телефонного разговора двух президентов, но пока чёткого понимания относительно того, готов ли Вашингтон обсуждать продление СНВ, в какой форме, пока нет, — заявил Песков.

При этом Москва по-прежнему готова к переговорам в том формате, который будет возможен.