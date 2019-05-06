Климкин заявил, что предложит Зеленскому свою отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил журналистам, что предложит избранному президенту Владимиру Зеленскому свою отставку, сообщает УНИАН.

— Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические планы. Это (отставка. — Прим. Лайфа) соответствует и моим планам, — сказал глава МИД Украины во время Киевского еврейского форума.

Климкин отметил, что считает правильным позволить новому главе государства самому выбрать тех, с кем он будет работать в оборонной и внешнеполитической сферах.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что их с Зеленским встреча прошла хорошо.

Как ранее сообщал Лайф, дата инаугурации Владимира Зеленского будет определена 14 мая на заседании Верховной рады. Команда избранного президента настаивает на проведении церемонии 19 мая.